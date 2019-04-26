На выставке «Туризм, отдых и оздоровление» в Пензе ожидается более 5 тыс. посетителей Общество

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Около 5 тыс. человек, по оценкам организаторов, посетят двухдневную всероссийскую выставку «Туризм, отдых и оздоровление» в Пензе 26 и 27 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела туризма Минкультуры Пензенской области Алексей Уколов.

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Он напомнил, что в 2018 году, когда мероприятие состоялось впервые, оно заинтересовало свыше 4 тыс. пензенцев и гостей города.

«Выставка у нас выросла из межрегиональной во всероссийскую. Участники приехали и из других субъектов Российской Федерации, [представлено] десять территорий. Это и Санкт-Петербург, и Рязань, и Воронеж, и Татарстан, и Мордовия. Мордовия вообще высадилась крупным десантом — сразу восемь представителей различных компаний приехали. 26 районов Пензенской области и город Пенза демонстрируют свои продукты», — сказал собеседник агентства.

Алексей Уколов отметил, что поступило 98 заявок на экспонирование, но ожидается, что стендов будет больше.

«Пока начало дня, участники еще прибывают, еще просят места дополнительные поставить, и мы стараемся всем угодить. Планировалось, что все будут два дня. Мне кажется, что посетители увидят очень много интересного — то, что предлагают санатории, турбазы, продукты питания, в том числе для туристов», — добавил начальник отдела туризма.

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Всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление – 2019» будет работать в киноконцертном зале «Пенза» 26 и 27 апреля.

На ней представлено несколько тематических разделов. Один из них объединил туристические компании, предлагающие активный, приключенческий, круизный и детский отдых. Также посетители могут узнать об услугах, оказываемых в санаториях, пансионатах, базах отдыха и туркомплексах. Кроме того, о своей деятельности готовы рассказать специалисты гостиниц, отелей, кемпингов, ресторанов и кафе.

Помимо этого, подготовлена деловая программа.

Организаторами мероприятия выступили облправительство, министерство культуры и туризма Пензенской области, а также торгово-промышленная палата региона.