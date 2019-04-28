EN
19:49:06 Воскресенье, 28 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Известные люди Пензы сыграют роли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан»

12:20 | 28.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Представители власти, бизнесмены и общественные деятели сыграют главные роли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан», который будет показан на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известные люди Пензы сыграют роли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом имена непрофессиональных актеров пока не называются.

Читайте также

В пензенском лицее №2 открыта сенсорная комната для детей-аутистов

Средства, вырученные от показа спектакля, будут направлены на создание тренировочной квартиры для несовершеннолетних с ментальными нарушениями в рамках проекта «Добрый дом». Предполагается, что там они смогут получить навыки самостоятельной жизни вне семьи.

Спектакль состоится при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на средства в размере 1 млн. рублей, вырученные в 2018 году по итогам благотворительного спектакля «Давным-давно», главные роли в котором сыграли известные люди Пензы, была обустроена сенсорная комната для учащихся ресурсного класса лицея современных технологий управления №2, где обучаются пятеро детей с расстройствами аутистического спектра.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы раскрыл некоторые детали реализации плана приватизации муниципального имущества Мэр Пензы рассказал, как используется реконструированный к ЧМ стадион «Зенит»
Раскрыта кража денег из спортклуба на улице Калинина в Пензе В Пензе для студентов из Ливана и Иордании провели экскурсию по Спасскому собору
Пензенским подросткам предложили показать, кому они доверяют В Пензе закрыли подпольную нарколабораторию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама