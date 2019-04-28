Известные люди Пензы сыграют роли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан» Общество

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Представители власти, бизнесмены и общественные деятели сыграют главные роли в благотворительном спектакле «Фанфан-Тюльпан», который будет показан на сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом имена непрофессиональных актеров пока не называются.

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Средства, вырученные от показа спектакля, будут направлены на создание тренировочной квартиры для несовершеннолетних с ментальными нарушениями в рамках проекта «Добрый дом». Предполагается, что там они смогут получить навыки самостоятельной жизни вне семьи.

Спектакль состоится при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на средства в размере 1 млн. рублей, вырученные в 2018 году по итогам благотворительного спектакля «Давным-давно», главные роли в котором сыграли известные люди Пензы, была обустроена сенсорная комната для учащихся ресурсного класса лицея современных технологий управления №2, где обучаются пятеро детей с расстройствами аутистического спектра.