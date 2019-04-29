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В Пензе пройдет парад детских колясок

08:56 | 29.04.2019 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Парад детских колясок состоится в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского города Пензы в воскресенье, 19 мая.

В Пензе пройдет парад детских колясок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках будет организован конкурс. Согласно положению, предусмотрено четыре номинации: «Театральные сюжеты», «В гостях у сказки», «Город профессий», «А у нас свои чемпионы».

Принять участие в творческом состязании смогут семьи с детьми в возрасте до 4 лет. Присутствие ребенка в коляске во время парада обязательно.

Минимальное количество участников от одной семьи — двое, максимальное не ограничено.

Как сообщается на сайте ЦПКиО, победители в каждой номинации получат подарки. Помимо парада, гостей парка ждут выступления творческих коллективов и ростовых кукол.

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