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Археологи проведут раскопки в районе оборонительного вала в Пензе

10:26 | 01.05.2019 | Общество

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Археологи и представители ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК»), которым в соответствии с муниципальным контрактом предстоит реализовать проект по благоустройству оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части города, начнут работать параллельно.

Археологи проведут раскопки в районе оборонительного вала в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На данном этапе ученые ведут разбивку площадки под раскопки.

«Необходимо, чтобы специалисты согласовали свою часть работы с планами подрядной организации», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания по вопросу благоустройства территории в районе оборонительного вала, состоявшегося в администрации города в минувший вторник, 30 апреля.

Комментируя необходимость решения вопросов, связанных с демонтажем и реставрацией объектов, находящихся на этом земельном участке, он поручил ответственным лицам изучить мнения всех заинтересованных сторон.

Также Виктор Кувайцев предложил выехать на место, чтобы более детально ознакомиться с ситуацией, а также еженедельно проводить планерки на объекте.

«По завершении работ территория этого исторического объекта и памятник «Первопоселенец» должны выглядеть единым комплексом», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 апреля 2019 года МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы.

Его цена составила более 22 млн. рублей. Денежные средства предусмотрены в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы».

Как отмечается в документации, проектными решениями предусмотрены: устройство лестницы, которая будет являться элементом пешеходной связи от Спасского собора до памятника «Первопоселенец»; замена деревянных конструкций звонницы «Мортира»; обустройство декоративной подсветки и ограждения, а также другие виды работ.

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