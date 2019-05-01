Заключен контракт на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе на 900 млн. рублей Общество

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина.

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Подписи под документом поставили начальник учреждения Игорь Умнов и генеральный директор компании «Автодорога», почетный гражданин Пензенской области Татьяна Недопекина.

Согласно данным портала госзакупок, цена контракта составила 900 млн. 256 тыс. 160 рублей.

Финансирование будет осуществляться по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2021 годы».

Предполагается, что средства поступят из бюджетов трех уровней: федерального — 450 млн. рублей, областного — 337,5 млн. рублей и муниципального — около 112,8 млн. рублей. При этом основной объем предусмотрен на 2020 и 2021 годы.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Согласно графику, который является приложением к контракту, до декабря 2019 года продлятся подготовительные работы.

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Завершить разборку существующего моста и сооружений на подходах к нему планируется в марте 2020-го, а к концу лета специалисты произведут переустройство части коммуникаций — наружного газопровода и линии электропередачи.

На апрель 2021 года намечено окончание переустройства сети наружного освещения и ливневой канализации.

Строительство нового моста, как ожидается, будет осуществляться в период с апреля 2020 года по июль 2021-го, подходов к нему — с мая по август 2021 года. К тому же времени предполагается завершить устройство съездов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в течение 2019 года Бакунинский мост, по словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, по-прежнему будет использоваться как транспортная артерия. К 2020-му будут разработаны схемы объезда.

Реконструкция Бакунинского моста вошла в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).