В Пензе начали разбивать клумбы Общество

Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» приступили к оформлению клумб на оживленных улицах.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, работы ведутся вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы, где пройдут основные торжества в честь 9 Мая.

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«Жители города ждут, когда городские улицы «расцветут». Многие по этому поводу обращаются ко мне в социальных сетях, спрашивают, где и когда появятся цветущие клумбы», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, оценивая предварительные результаты работы.

По его словам, всего планируется высадить более 300 тыс. цветов.

«Сейчас надо использовать хорошую погоду и планомерно заниматься озеленением», — сказал глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общая площадь цветников в Пензе составит свыше 4,1 тыс. кв. метров.