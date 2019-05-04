EN
16:53:47 Суббота, 4 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе начали разбивать клумбы

14:29 | 04.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» приступили к оформлению клумб на оживленных улицах.

В Пензе начали разбивать клумбы

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, работы ведутся вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы, где пройдут основные торжества в честь 9 Мая.

Читайте также

Виктор Кувайцев оценил эскизы цветочных композиций, которые украсят улицы Пензы

«Жители города ждут, когда городские улицы «расцветут». Многие по этому поводу обращаются ко мне в социальных сетях, спрашивают, где и когда появятся цветущие клумбы», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, оценивая предварительные результаты работы.

По его словам, всего планируется высадить более 300 тыс. цветов.

«Сейчас надо использовать хорошую погоду и планомерно заниматься озеленением», — сказал глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общая площадь цветников в Пензе составит свыше 4,1 тыс. кв. метров.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на водителя иномарки завели уголовное дело Участниками гонки по бездорожью под Пензой стали более 50 экипажей
В Пензенской области женщина стала жертвой аферы, пытаясь получить 500 тыс. рублей кредита В Пензе пожар унес жизнь мужчины
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы УК «Комфорт-Девелопмент» Конкурсный управляющий «Пензастроя» созвал собрание по вопросу создания ЖСК
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама