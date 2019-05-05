В Пензе посадили еще 66 елей Общество

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. 66 саженцев елей посажены в разных районах Пензы в воскресенье, 5 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

На пересечении улиц Зои Космодемьянской и Захарова высажены 16 молодых деревьев. Около нового корпуса школы №66 учащиеся и родители школы посадили 30 елей. Еще 20 саженцев укоренили в Могилевском дворике.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все работы проведены с учетом градостроительных нормативов, перспектив развития города и рационального использования земельных участков.

Всего в город было доставлено 550 саженцев елей. В минувшую пятницу, 3 мая, часть из них была высажена в разных районах. 60 саженцев передано учреждениям здравоохранения, более 90 — образовательным организациям.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал высадить оставшиеся ели до начала рабочей недели.