EN
15:05:25 Воскресенье, 5 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе посадили еще 66 елей

14:25 | 05.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. 66 саженцев елей посажены в разных районах Пензы в воскресенье, 5 апреля.

В Пензе посадили еще 66 елей

Фото: Penza-gorod.ru

На пересечении улиц Зои Космодемьянской и Захарова высажены 16 молодых деревьев. Около нового корпуса школы №66 учащиеся и родители школы посадили 30 елей. Еще 20 саженцев укоренили в Могилевском дворике.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все работы проведены с учетом градостроительных нормативов, перспектив развития города и рационального использования земельных участков.

Всего в город было доставлено 550 саженцев елей. В минувшую пятницу, 3 мая, часть из них была высажена в разных районах. 60 саженцев передано учреждениям здравоохранения, более 90 — образовательным организациям.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал высадить оставшиеся ели до начала рабочей недели.

Загрузка...
Читайте также
Работника пензенского завода заподозрили в краже у коллеги Митрополит Серафим возглавил литургию в Воскресенском храме
Житель Пензы лишился 40 тыс. рублей после застолья с незнакомцем В Пензе подведены итоги олимпиады «Язык — это история народа»
В Наровчатском районе двое мужчин подозреваются в краже металлолома В Пензе на водителя иномарки завели уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама