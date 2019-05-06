В Кузнецке проведут проверку по жалобе на соцработника, вручавшего подарок ветерану Общество

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести служебное расследование по жалобе местного жителя, согласно которой в Кузнецке социальный работник пренебрежительно высказался, отдавая участнице трудового фронта подарок ко Дню Победы.

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«Относительно случая, произошедшего в Кузнецке, когда работник соцслужбы, отдавая праздничный набор, сказал: «Сами могли бы за пакетом прийти», надлежит провести служебное расследование и строго наказать должностное лицо, если этот факт подтвердится. О результатах доложить мне лично», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 6 мая.

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Губернатор добавил, что такое поведение недопустимо, и к ветеранам следует относиться с должным уважением, беречь их здоровье.

Глава региона также напомнил, что просил чиновников обратить особое внимание на поздравления участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«[Нужно] не просто посетить ветерана на дому и вручить подарок — оказать должное уважение, низко поклониться, выразить благодарность и признательность, расспросить о проблемах, принять меры к оперативному их решению», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.