В Пензе ко Дню Победы размещены тематические баннеры Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» организовало размещение на улицах социальной рекламы, посвященной Дню Победы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Особое оформление получили места, где пройдут торжественные мероприятия. Тематические изображения в едином стиле появились на билбордах вблизи монумента воинской и трудовой славы пензенцев, на проспекте Победы и маршруте следования участников акции «Бессмертный полк».

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В правой части баннеров размещены разные черно-белые фотографии 1940-х годов, в левой расположены годы начала и окончания Великой Отечественной войны и дата Дня Победы, а также георгиевская ленточка. Внизу напечатана надпись «С Днем Победы!»

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом районе в связи с праздником временно ограничено размещение коммерческой рекламы.

Помимо этого, на видеоэкранах города начали транслировать тематические видеоролики.

В казенном учреждении выразили благодарность за активную гражданскую позицию и уважение к истории Отечества представителям рекламных агентств Пензы, внесших свой вклад в размещение информации к 9 Мая.