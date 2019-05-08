В Пензе к 9 Мая обеспечат работу праздничной иллюминации Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Работы по световому праздничному оформлению города должны быть завершены в Пензе в кратчайшие сроки. Такую задачу мэр Виктор Кувайцев поставил перед директором МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадимом Муравлевым.

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«Праздничная иллюминация на улицах Пензы должна работать в полном объеме», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в среду, 8 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент подсветка в виде триколора украшает путепроводы на улицах 8 Марта, Свердлова, Чаадаева и Ленина.

На улицах Суворова, Кирова, Коммунистической, Лермонтова и проспекте Строителей по вечерам работают световые консоли.

Также подсвечиваются монумент воинской и трудовой славы пензенцев, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», подпорная стенка напротив «Ростка» и Мост дружбы.