В Пензе стартовал грантовый конкурс социально значимых проектов Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Конкурс на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей, стартовал в Пензе в среду, 8 мая. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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Согласно тексту документа, прием заявок продлится по 6 июня включительно.

Победители будут определены по трем направлениям.

В номинации «Живем комфортно» будут оцениваться проекты, направленные на улучшение условий проживания граждан; создание и обустройство мест для стоянки автомобилей; улучшение состояния жилищного фонда; строительство, реконструкцию, ремонт сетей водоснабжения или водоотведения; ремонт дорог и тротуаров во дворах и проездов к ним.

В номинации «Дружно, весело, спортивно» будут участвовать проекты, направленные на создание, обустройство и ремонт детских игровых или спортивных площадок; организацию работы клубов, кружков и творческих коллективов по месту жительства; проведение спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и научно-познавательных мероприятий.

В номинации «Город — это люди» на финансирование будут претендовать проекты, направленные на развитие общественно полезных инициатив во всех сферах жизнедеятельности; благоустройство зон отдыха жителей; озеленение территорий; создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; устройство наружного освещения, в том числе архитектурной подсветки зданий.

Задача по проведению грантового конкурса возложена на администрации районов Пензы, которые будут вести прием заявок.

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Подать их могут органы ТОС, зарегистрированные в качестве юридического лица как некоммерческие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации, автономные некоммерческие организации и фонды.

В одной номинации можно заявить не более одного проекта.

Рассматривать их будет специально созданная комиссия, которую возглавил вице-мэр Владимир Попков.

По условиям конкурса, сумма гранта должна составлять не более 70% от общей стоимости проекта, указанной в смете, и не превышать 500 тыс. рублей.

Оставшуюся часть надлежит добавить участнику в порядке софинансирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на мэра Виктора Кувайцева, конкурс на право получения грантов проводится в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015–2021 годы». Всего на реализацию социально значимых проектов в 2019 году в бюджете города предусмотрено 18 млн. рублей.