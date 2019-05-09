Двое журналистов ИА «PenzaNews» стали лауреатами конкурса ОНФ «Правда и справедливость» Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Двое сотрудников информационного агентства «PenzaNews» — редактор Светлана Полосина и фотокорреспондент Максим Костюшин — вошли в число лауреатов V всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость».

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Список победителей утвержден на итоговом заседании общественного совета фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» и обнародован вечером в минувшую среду, 8 мая.

Согласно опубликованным данным, всего на конкурс поступило около 6 тыс. работ от более чем 2,5 тыс. журналистов и блогеров. Пензенскую область представляли 33 человека.

Сначала материалы претендентов оценила конкурсная комиссия Общероссийского народного фронта (ОНФ), после чего работы, набравшие наибольшее количество баллов, были рассмотрены членами общественного совета фонда.

По результатам двух туров оценки определены более 300 победителей, в том числе пятеро из Пензенской области.

Помимо журналистов ИА «PenzaNews» Светланы Полосиной и Максима Костюшина, которые непрерывно трудятся в редакции независимого информационного агентства с 2011 и 2013 годов соответственно, в число лауреатов вошли заведующая отделом «Общество» государственного автономного учреждения «Информационный центр «Пензенская правда» Наталья Сизова, а также два корреспондента телеканалов — Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза») и Анжелика Пальцева (ТРК «Экспресс»).

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Всем лауреатам присуждена персональная премия. Кроме того, они приглашены к участию в медиафоруме ОНФ, который пройдет в Сочи с 14 по 16 мая.

Фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» создан в 2014 году. Его учредителем является Общероссийский народный фронт.

Ежегодно фонд проводит всероссийские конкурсы журналистских работ, которые призваны привлечь общественное внимание к антикоррупционной тематике, эффективному расходованию бюджетных средств, реализации указов и поручений президента России Владимира Путина, являющегося лидером ОНФ.

Сотрудники ИА «PenzaNews» становились лауреатами первого и второго конкурсов. Представители информагентства неоднократно принимали участие в медиафорумах Общероссийского народного фронта и во встречах главы государства с региональными журналистами.

С осени 2018 года ОНФ проводит конкурсы в партнерстве с Союзом журналистов России.