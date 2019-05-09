Для участников уборки на берегу Сурского водохранилища подготовят автобусы, обед и концерт Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Бесплатный транспорт из Пензы и обратно, питание и концертная программа ждут горожан, которые захотят принять участие в уборке берегов Сурского водохранилища от мусора в предстоящую субботу, 11 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель природоохранной комиссии областного отделения Русского географического общества (РГО) Виктор Небога.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что автобусы общей вместимостью около 300 пассажиров будут ждать всех желающих на Привокзальной площади в 9.00.

Виктор Небога добавил, что уборка займет ориентировочно 2 часа, после чего у добровольцев будет возможность насладиться отдыхом на природе, пообедать на свежем воздухе и посмотреть концертную программу, после чего около 14.30 состоится отъезд.

«Если 50 человек поедет, мы ничего не сделаем, а если соберется 500, то мы сделаем много», — отметил собеседник агентства.

Активисты также могут самостоятельно добраться до мест уборки, обозначенных на карте .

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2019 года руководитель природоохранной комиссии пензенского областного отделения РГО, пенсионер Виктор Небога инициировал комплексную работу по очистке берега Сурского водохранилища от мусора и недопущению возникновения новых свалок.

В ходе рейдов в преддверии акции по уборке прибрежной территории 11 мая активисты Русского географического общества вместе с сотрудниками Минлесхоза Пензенской области выявили свыше 100 несанкционированных мест складирования мусора вблизи Сурского водохранилища.

Кроме проведения уборки, в рамках комплексной работы предполагается создание организованных и огороженных мест сбора мусора и указателей направления движения к ним, а также установка табличек, информирующих о 200-метровой водоохранной зоне, где проезд и стоянка автомобилей запрещены и влекут за собой штраф.