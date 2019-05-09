Для участников уборки на берегу Сурского водохранилища подготовят автобусы, обед и концерт

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Бесплатный транспорт из Пензы и обратно, питание и концертная программа ждут горожан, которые захотят принять участие в уборке берегов Сурского водохранилища от мусора в предстоящую субботу, 11 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель природоохранной комиссии областного отделения Русского географического общества (РГО) Виктор Небога.
Он отметил, что автобусы общей вместимостью около 300 пассажиров будут ждать всех желающих на Привокзальной площади в 9.00.
Виктор Небога добавил, что уборка займет ориентировочно 2 часа, после чего у добровольцев будет возможность насладиться отдыхом на природе, пообедать на свежем воздухе и посмотреть концертную программу, после чего около 14.30 состоится отъезд.
«Если 50 человек поедет, мы ничего не сделаем, а если соберется 500, то мы сделаем много», — отметил собеседник агентства.
Активисты также могут самостоятельно добраться до мест уборки, обозначенных на карте.
В ходе рейдов в преддверии акции по уборке прибрежной территории 11 мая активисты Русского географического общества вместе с сотрудниками Минлесхоза Пензенской области выявили свыше 100 несанкционированных мест складирования мусора вблизи Сурского водохранилища.
Кроме проведения уборки, в рамках комплексной работы предполагается создание организованных и огороженных мест сбора мусора и указателей направления движения к ним, а также установка табличек, информирующих о 200-метровой водоохранной зоне, где проезд и стоянка автомобилей запрещены и влекут за собой штраф.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter