В Сочи начинает работу медиафорум ОНФ Общество

Сочи, 14 мая 2019. PenzaNews. Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта, в котором примут участие более 500 человек, в том числе из Пензенской области, начинает работу в Сочи.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На крупное ежегодное мероприятие приглашены лауреаты конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и «Аэропортам — имена великих соотечественников», а также журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.

По информации организаторов, 14 мая состоится официальная церемония открытия медиафорума, и пройдет уже ставшая традиционной выставка проектов ОНФ.

Кроме того, на площадке мероприятия будет действовать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов, эксперты которого презентуют обновленный юридический справочник для сотрудников СМИ.

Программа второго дня будет насыщена работой секций. Участники медиафорума обсудят недавно принятые законы, вызвавшие широкий общественный резонанс — о фейковых новостях и об оскорблении власти.

Спикеры также поднимут проблемы печатных изданий, интернет-СМИ и вопросы развития новых медиа и цифровизации России.

Помимо этого, пройдет встреча журналистов с сопредседателями Центрального штаба ОНФ.

Отдельно будут презентованы проекты движения: «За права заемщиков», «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Село. Территория развития», «Служба занятости 2.0», Центр мониторинга благоустройства городской среды, «Равные возможности — детям», «Регион заботы» и «Молодежка ОНФ».

Фоторепортаж

Встреча журналистов с Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ

В конце дня состоится товарищеский матч команды «Уличный красава» и футбольного клуба «Сочи». Состав молодежной команды сформирован из числа финалистов турнира «Уличный красава – 2018», наставником которой станет самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов страны по футболу Валерий Газзаев.

Центральное событие медиафорума ОНФ — пленарное заседание — пройдет 16 мая, а сразу после него состоится награждение лауреатов двух конкурсов журналистских работ.

В 2019 году победителями конкурса «Правда и справедливость» стали более 300 человек, в том числе пятеро из Пензенской области. Это двое сотрудников независимого информационного агентства «PenzaNews» — редактор Светлана Полосина и фотокорреспондент Максим Костюшин, заведующая отделом «Общество» ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» Наталья Сизова, а также два корреспондента телеканалов — Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза») и Анжелика Пальцева (ТРК «Экспресс»).

Одним из 30 победителей конкурса журналистских работ «Аэропортам — имена великих соотечественников» стала Ольга Радаева из Пензенской области.