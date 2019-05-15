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Пензенские журналисты примут участие во встрече с сопредседателями ОНФ

08:55 | 15.05.2019 | Общество

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Сочи, 15 мая 2019. PenzaNews. Шестеро журналистов из Пензенской области — Светлана Полосина и Максим Костюшин (ИА «PenzaNews»), Наталья Сизова (ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда»), Дарья Шметкова (ГТРК «Пенза»), Анжелика Пальцева (ТРК «Экспресс») и Ольга Радаева (шемышейская районная газета «Новое время») — примут участие во встрече с сопредседателями Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), которая состоится в ходе медиафорума «Правда и справедливость» в Сочи в среду, 15 мая.

Пензенские журналисты примут участие во встрече с сопредседателями ОНФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ней ожидаются президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава группы компаний «КамАЗ» Сергей Когогин, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Также предусмотрена презентация проектов ОНФ. С их координаторами пензенские журналисты смогут пообщаться в выставочной зоне, которая работает с начала медиафорума.

Кроме того, в программе мероприятия — обсуждение законов о так называемых «фейковых новостях» и оскорблении власти. Предполагается участие главы Роскомнадзора Александра Жарова, председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова и других экспертов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта начал работу в Сочи 14 мая.

В этот день состоялась официальная церемония открытия, которая переросла в дискуссию «Медиаэтика в эпоху цифровой революции». В выставочной зоне участникам предоставлена возможность ознакомиться с проектами ОНФ.

На крупное ежегодное мероприятие приглашены лауреаты конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и «Аэропортам — имена великих соотечественников», а также журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.

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