Пензенский фонд «Гражданский Союз» включен в реестр НКО-иноагентов
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Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Министерство юстиции России включило пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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«15 мая 2019 года Минюстом России в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В нем отмечается, что факт соответствия фонда признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен управлением Минюста России по Пензенской области в ходе внеплановой документарной проверки.
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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.
Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.
Является одним из учредителей Партнерства фондов местных сообществ России и стран ближнего зарубежья.
В числе программ фонда «Гражданский Союз» — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.