В Пензе подрядчик приступил к работам на путепроводе в районе улицы Толстого Общество

Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Подрядная компания «Автодорога» в рамках муниципального контракта приступила к работам на путепроводе в районе улицы Толстого в Пензе, где предстоит выполнить ремонт деформационных швов и обновить дорожное полотно.

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично оценил ситуацию на объекте в субботу, 18 мая.

Комментируя ход работ, вице-мэр Юрий Ильин доложил, что за выходные планируется срезать верхний слой асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования.

«Работают две фрезы. В понедельник одна останется здесь для того, чтобы снять покрытие на съездах и подъездах. Вторую машину подрядчик задействуют на улице Володарского», — проинформировал он.

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Как отметил Виктор Кувайцев, в настоящее время основная задача заключается в приведении проезжей части в нормативное состояние.

«Это большой и затратный объем работ. А на следующий год необходимо запланировать замену барьерного ограждения», — сказал мэр Пензы.

По данным городской администрации, ремонтные работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). В 2019 году на его реализацию в Пензе намечено направить 1 млрд. 141 млн. рублей. 50% денежных средств предусмотрено в федеральном бюджете, 37,5% — в областном, 12,5% — в муниципальном.