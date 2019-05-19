В Пензенской области ожидаются заморозки Общество

Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Заморозки до -3°C...0°C, в том числе на почве, ожидаются в местами по Пензенской области в ночные и утренние часы 20 и 21 мая. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В нем отмечается, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, которые рекомендуется укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом.

«Заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия.