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Уличный фестиваль НКО и городских сообществ «Добрая Пенза» пройдет 12 июня

13:36 | 20.05.2019 | Общество

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. VIII уличный фестиваль некоммерческих организаций и сообществ «Добрая Пенза» пройдет в сквере имени В.Г. Белинского напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского в День России и День города, 12 июня.

Уличный фестиваль НКО и городских сообществ «Добрая Пенза» пройдет 12 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль объединит тех, кто увлекается чем-то необычным и интересным и ищет единомышленников, тех, кто хочет стать волонтером и участвовать в различных акциях, внести свой маленький вклад в помощь нуждающимся, а также тех, кто сам нуждается в помощи. Фестиваль «Добрая Пенза» — это маленький вклад в развитие нашего города, в то, чтобы Пенза стала местом, из которого не хочется уезжать», — говорится в анонсе, размещенном в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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Регистрация участников уже открыта.

Наряду с выставкой, на которой можно будет ознакомиться с реализуемыми в Пензе социально значимыми проектами, гостей фестиваля ждет концертная программа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году VII фестиваль «Добрая Пенза» посетили около 5 тыс. человек, которые ознакомились с работой 38 общественных организаций и городских сообществ. Во время мероприятия были задействованы более 300 волонтеров.

По данным оргкомитета, НКО и сообщества собрали на свои проекты 120 тыс. рублей.

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