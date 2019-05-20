В Кузнецке к 75-летию Великой Победы оформят панно из снимков фронтовиков Общество

Кузнецк, 20 мая 2019. PenzaNews. Панно из фотографий жителей Кузнецка Пензенской области, принимавших участие в Великой Отечественной войне, планируется создать в городе к 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, композиция будет размещена на одной из общественных территорий, где любой желающий сможет ознакомиться со снимками.

В качестве варианта рассматривается мемориальный комплекс «Холм Славы».

Пока окончательный размер панно не определен.

Предполагается, что для создания композиции потребуется несколько сотен снимков. В связи с этим в администрации Кузнецка предложили жителям присылать отсканированные фотографии своих родственников и знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне.