В Пензе с «Дорожным строительством» заключено два контракта на сумму 364 млн. рублей Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина заключило с зарегистрированной в Московской области компанией «Дорожное строительство» в лице руководителя Жиганши Ибрагимова два контракта на 202,7 млн. и 161,6 млн. рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в минувший понедельник, 20 мая. Соответствующие данные размещены на портале госзакупок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подрядчик определен по результатам электронных аукционов. На оба поступило по одной заявке, в итоге контракты были заключены по максимальной цене.

Согласно тексту документа на сумму 202,7 млн. рублей, финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: из федерального поступит свыше 101 млн. рублей, из областного — примерно 76 млн. рублей, из городского — более 25 млн. рублей.

Срок выполнения работ — по 1 октября 2019 года.

Ремонт проезжей части и тротуаров требуется выполнить почти на 50 объектах. Речь идет об участках дорог на улицах Урожайной, Фрунзе, 1-й Магистральной, Демьяна Бедного, Казанской, Лесной, 2-й Порядок, Транспортной, Вологодской, Энгельса, Измайлова, Производственной, на 1-м Среднем проезде, на улицах Краснознаменной, Красноармейской, Зеленый Овраг, Солдатской, Огарева, Донецкой, Гомельской, Красноярской, Кутузова, Лескова, на 1-м проезде Свердлова, на улицах Бакинской, Полтавской, Овражной, Орловской, 1-й Проезжей, Проходной, Парижской Коммуны, Планетной, Сосновой, Проезжей, Коллективной, Складской, Санитарной, Архангельского, на переулке Первомайском, на улицах Серпуховской, Овощной, Ударной, Маркина, Полярной, Ленинский Мехлесхоз и на 7-м проезде Громова.

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Другой контракт — на 161,6 млн. рублей — также будет финансироваться из трех источников. Из федерального бюджета поступит 80,8 млн. рублей, из областного — 60,6 млн. рублей, из городского — 20,2 млн. рублей.

Работы тоже должны быть выполнены к октябрю.

В данном случае ремонт будет вестись почти на 20 объектах. В их числе — участки дорог и тротуаров на улицах Лядова, Глазунова, Компрессорной, Крупской, Шмидта, Юбилейной, Стасова, Можайского, Поселок Нефтяник, Садовой, Ладожской, Нахимова, Каштановой, Рахманинова, Циолковского, 5-м Виноградном проезде и 6-м проезде Пестеля, проспекте Победы, а также на путепроводе по улице Гагарина с подходами к нему.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общий объем финансирования работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») составит в Пензе в 2019 году более 1 млрд. рублей. 50% средств выделено из федерального бюджета, 37,5% — из областного, 12,5% — из муниципального.

Намечено отремонтировать участки общей протяженностью примерно 108 км.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, в текущем году перед городом стоит задача довести до нормативного состояния 59% автомобильных дорог.