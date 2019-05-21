С компанией «Пензадорстрой» заключен контракт на 204 млн. рублей Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина заключило контракт с местной компанией «Пензадорстрой» в лице руководителя Виталия Ананьчева более чем на 204 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в минувший понедельник, 20 мая. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подрядчик определен по результатам электронного аукциона, на который поступила только одна заявка. В итоге контракт был заключен по максимальной цене.

Согласно представленным данным, финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: 102 млн. рублей предусмотрено в федеральном, почти 76,6 млн. рублей — в областном и более 25,5 млн. — в городском.

Читайте также

В Пензе с «Дорожным строительством» заключено два контракта на сумму 364 млн. рублей

Весь объем работ почти на 30 объектах требуется выполнить к октябрю 2019 года. Речь идет об участках дорог и тротуаров на улицах Вишневой, Кижеватова, Бийской, Индустриальной, Петровской, Окружной, Воронова, Батумской, Ватутина, Водопьянова, Днепропетровской, Зеленодольской, Ивановской, Лобачевского, Новоселовка, Ново-Тамбовской, Вадинской, Кривозерье, Спортивной, от улицы Мира до 3-го Объединенного проезда, на 3-м проезде Терновского, проезде Электрическом, Гоголевском переулке, 1-м, 2-м и 3-м проездах Лобачевского, на проезде Павлика Морозова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общий объем финансирования работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») составит в Пензе в 2019 году более 1 млрд. рублей. 50% средств выделено из федерального бюджета, 37,5% — из областного, 12,5% — из муниципального.

Намечено отремонтировать участки общей протяженностью примерно 108 км.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, в текущем году перед городом стоит задача довести до нормативного состояния 59% автомобильных дорог.