EN
19:31:14 Вторник, 21 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Осужденные сошьют одежду для персонала пензенской больницы №4

11:12 | 21.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №4, изготовят для пензенской городской клинической больницы №4 более 20 наименований продукции, в том числе костюмы для врачей и медсестер, халаты для персонала и пациентов, а также постельное белье и подушки, в рамках госконтракта на сумму более 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Осужденные сошьют одежду для персонала пензенской больницы №4. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2018 году ИК-4 уже было исполнено шесть госконтрактов с учреждениями здравоохранения на сумму более 1,5 млн. рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что осужденные занимались изготовлением ПВХ-конструкций, москитных сеток, мусорных контейнеров и швейной продукции.

«В учреждении работают три швейных цеха, на которых трудоустроены 40 осужденных. Цеха полностью оснащены необходимым оборудованием как для производства швейной продукции для внутрисистемных нужд, так и для исполнения сторонних заказов», — пояснили в УФСИН.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №4» находится на улице Молодогвардейской в Пензе. Она предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования ребенка на горке В День пограничника перекроют дороги в центре Пензы
В Пензенской области намечено создать 10 модельных библиотек Мэр Пензы поручил приступить к ремонту лестницы в верхней части улицы Московской
Скончался почетный гражданин Заречного Геннадий Пантелеев В Пензе откроют мемориальную доску Марии Киселевой
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама