Осужденные сошьют одежду для персонала пензенской больницы №4 Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №4, изготовят для пензенской городской клинической больницы №4 более 20 наименований продукции, в том числе костюмы для врачей и медсестер, халаты для персонала и пациентов, а также постельное белье и подушки, в рамках госконтракта на сумму более 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

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«В 2018 году ИК-4 уже было исполнено шесть госконтрактов с учреждениями здравоохранения на сумму более 1,5 млн. рублей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что осужденные занимались изготовлением ПВХ-конструкций, москитных сеток, мусорных контейнеров и швейной продукции.

«В учреждении работают три швейных цеха, на которых трудоустроены 40 осужденных. Цеха полностью оснащены необходимым оборудованием как для производства швейной продукции для внутрисистемных нужд, так и для исполнения сторонних заказов», — пояснили в УФСИН.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №4» находится на улице Молодогвардейской в Пензе. Она предназначена для содержания мужчин, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.