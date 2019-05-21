В Пензе награждены призеры конкурса «Животный мир Сурского края» Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Награждение призеров областного конкурса детского творчества «Животный мир Сурского края», организованного региональным отделением Русского географического общества (РГО), состоялось в Пензе в художественной школе №1 имени В.Е. Татлина.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Александр Пушкин

На него были приглашены дети из разных районов Пензенской области, их педагоги и родители, а также учащиеся ДХШ №1.

Обращаясь к собравшимся, председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов выразил мнение, что, изучая фауну Пензенской области и отображая ее представителей в своих творческих работах, школьники делают немалый вклад в природоохранную деятельность.

В свою очередь директор художественной школы Татьяна Ивайловская отметила, что из года в год участники конкурса представляют все более профессиональные работы.

«Они были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне, отличались разнообразием материалов и техник исполнения», — сказала она, комментируя рисунки этого года.

Для участников мероприятия солисты детской музыкальной школы №4 подготовили концерт.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества, организаторы мероприятия сделали акцент на выражении через творчество протеста против экологического вандализма и жестокого отношения к животным — диким и домашним.

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Пензенское областное отделение РГО объявило конкурс детского рисунка «Животный мир Сурского края» в октябре 2018 года в пятый раз. Мероприятие проводилосься в рамках эколого-просветительского проекта «Зеленая волна» — за зеленую губернию!» молодежного движения «Зеленая волна».

Поддержку организаторам оказали пензенский областной фонд научно-технического развития, Росприроднадзор и Минлесхоз региона, детская художественная школа №1 имени В.Е. Татлина, объединение государственных литературно-мемориальных музеев, общественная организация любителей животных «Элитар-клуб», зооцентр «Кот и пес», ООО «Азия Цемент».

Всего на конкурс было принято 200 работ. Жюри определило 38 победителей в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура» в четырех возрастных категориях.