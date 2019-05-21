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В Пензе награждены призеры конкурса «Животный мир Сурского края»

11:47 | 21.05.2019 | Общество

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Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Награждение призеров областного конкурса детского творчества «Животный мир Сурского края», организованного региональным отделением Русского географического общества (РГО), состоялось в Пензе в художественной школе №1 имени В.Е. Татлина.

В Пензе награждены призеры конкурса «Животный мир Сурского края»

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Александр Пушкин

На него были приглашены дети из разных районов Пензенской области, их педагоги и родители, а также учащиеся ДХШ №1.

Обращаясь к собравшимся, председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов выразил мнение, что, изучая фауну Пензенской области и отображая ее представителей в своих творческих работах, школьники делают немалый вклад в природоохранную деятельность.

В свою очередь директор художественной школы Татьяна Ивайловская отметила, что из года в год участники конкурса представляют все более профессиональные работы.

«Они были выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне, отличались разнообразием материалов и техник исполнения», — сказала она, комментируя рисунки этого года.

Для участников мероприятия солисты детской музыкальной школы №4 подготовили концерт.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества, организаторы мероприятия сделали акцент на выражении через творчество протеста против экологического вандализма и жестокого отношения к животным — диким и домашним.

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Пензенское областное отделение РГО объявило конкурс детского рисунка «Животный мир Сурского края» в октябре 2018 года в пятый раз. Мероприятие проводилосься в рамках эколого-просветительского проекта «Зеленая волна» — за зеленую губернию!» молодежного движения «Зеленая волна».

Поддержку организаторам оказали пензенский областной фонд научно-технического развития, Росприроднадзор и Минлесхоз региона, детская художественная школа №1 имени В.Е. Татлина, объединение государственных литературно-мемориальных музеев, общественная организация любителей животных «Элитар-клуб», зооцентр «Кот и пес», ООО «Азия Цемент».

Всего на конкурс было принято 200 работ. Жюри определило 38 победителей в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура» в четырех возрастных категориях.

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