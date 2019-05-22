Участники публичных слушаний по проекту генплана Пензы соберутся в мэрии 24 мая Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Участники публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Пензы, стартовавших 22 апреля, соберутся в большом зале мэрии 24 мая, чтобы обсудить замечания и предложения.

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Ознакомиться с материалами, подготовленными специалистами ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», можно на сайте городской администрации и в здании мэрии, где представлена соответствующая экспозиция.

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Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, 20 мая в администрации Октябрьского района города состоялось первое заседание оргкомитета по проведению публичных слушаний, 21-го числа второе прошло в Ленинском районе, а на 22 и 23 мая такие мероприятия запланированы в Железнодорожном и Первомайском.

Посетить эти, а также итоговое собрание могут все желающие.

20 июня 2018 года управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы в лице и.о. начальника Ирины Кочетковой и ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в лице генерального директора Михаила Грудинина заключили муниципальный контракт на сумму 17 млн. 190 тыс. рублей. В его рамках исполнитель должен провести научно-исследовательские и проектные работы по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, генеральный план Пензы, а также правила землепользования и застройки.

Работу необходимо выполнить до 15 ноября 2019 года.