«Гражданский Союз» распределит около 1 млн. рублей грантов на социальные инициативы Общество

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» распределит гранты на сумму около 1 млн. рублей по итогам трех конкурсов, в ходе которых будут отобраны лучшие социально значимые проекты. Об этом сообщила менеджер фонда Ксения Обухова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в коворкинге «Клевер» в пятницу, 5 апреля.

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По ее словам, 400 тыс. рублей из этой суммы составят средства пензенского специализированного фонда «Капитал местного сообщества».

Ксения Обухова пояснила, что один из конкурсов призван выявить лучшие проекты, направленные на содействие развитию образования и просвещения.

«Максимальная сумма гранта — 100 тыс. рублей, прием заявок — до 17 апреля. Принимать участие могут некоммерческие организации Пензы и области, государственные и муниципальные учреждения. Мы приветствуем, конечно же, заявки из районов», — отметила менеджер фонда, уточнив при этом, что обязательным условием является софинансирование в размере до 25% от суммы гранта.

Она добавила, что в рамках конкурса микрогрантов «Твоя инициатива», который также проводится на средства целевого капитала, на реализацию лучших проектов будет выделено до 20 тыс. рублей.

«Заявки принимаются до 10 апреля. География такая же — Пензенская область. Участие могут принимать как некоммерческие организации, так и государственные и муниципальные учреждения», — сказала Ксения Обухова, подчеркнув, что также могут подать заявки инициативные группы, не имеющие юридического лица.

Кроме того, представитель «Гражданского Союза» обратила внимание на конкурс «Активное долголетие», организованный при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко — по его итогам намечено распределить 550 тыс. рублей.

«Тематика — поддержка старшего поколения. Предпочтение отдается тем организациям и инициативным группам, которые хотят улучшить жизнь пожилых людей на малых территориях. Максимальная сумма гранта для юридических лиц — 150 тыс. рублей, для инициативных групп — 30 тыс. рублей. Прием заявок мы ведем до 15 мая», — сообщила она.

Ксения Обухова подчеркнула, что положения о проведении конкурсов размещены на официальном сайте «Гражданского Союза», где также указано, куда следует направлять заявки — приезжать в офис фонда для этого не требуется.

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Помимо этого, в ходе пресс-конференции выступили участники конкурсов предыдущих лет, которые рассказали о своих инициативах.

В частности, главный специалист пензенской областной библиотеки для детей и юношества Светлана Зиненкова поделилась информацией о деятельности клуба «Равновесие» дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ) и анимационной студии «Фантазеры», которые ведут работу над мультфильмом «Пензенская сказка», посвященному истории региона. В 2018 году этот проект стал одним из победителей конкурса на средства фонда «Капитал местного сообщества».

«Мы хотим показать, что, несмотря на ограничения здоровья, можно не только интересно проводить время, но и сделать какое-то полезное дело», — пояснила Светлана Зиненкова, добавив, что над созданием мультфильма трудятся дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ДЦП и ментальными нарушениями.

По ее словам, готовую работу планируется показывать в школах и различных интернатах.