В Пензе 23 мая стартует прием заявок на конкурс «Лучший двор, лучший дворник» Общество

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о проведении конкурса «Лучший двор, лучший дворник» в период с 23 мая по 9 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в районах города подготовительная работа началась еще до официального старта состязания — сразу после того, как Виктор Кувайцев выступил с инициативой его проведения.

За это время поступило большое число обращений, в связи с чем было принято завершить прием заявок позднее, чем планировалось — 21 июня.

«Это позволит охватить большее число участников, а комиссия сможет тщательно провести осмотр всех территорий, номинированных на конкурс», — отметил Виктор Кувайцев.

Согласно постановлению, управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы проведет состязание в три этапа.

После окончания приема документов специальная комиссия проверит и оценит заявки, осмотрит территории многоквартирных домов. Этот этап продлится с 24 июня по 5 июля.

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По данным пресс-службы мэрии, в финале конкурса будет организовано онлайн-голосование на портале «Открытая Пенза», где пользователи смогут поддержать одного из финалистов.

К участникам предъявляется ряд требований.

В номинации «Лучший двор» можно заявить только территории домов, с момента ввода которых в эксплуатацию прошло более 3 лет, а благоустройство не включено в другие программы с использованием бюджетного финансирования, действующие на территории города. Кроме того, у юрлица не должно быть задолженности по возврату в бюджет субсидий или по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Лучший двор будет выявлен в соответствии с 13 критериями, за каждый из которых полагается определенное количество баллов. В их числе — уборка территории от мусора и листвы, внешний вид контейнерных площадок и урн, содержание скамеек и детских площадок, создание объектов ландшафтного дизайна при участии жителей, освещение, наличие клумб и досок объявлений, платежная дисциплина собственников, доступность для инвалидов.

В номинации «Лучший дворник» могут принять участие только работники старше 18 лет, трудовой стаж которых превышает 1 год. Их деятельность комиссия будет оценивать по четырем критериям: чистоты придомовой территории, содержанию в порядке тротуаров, отмостки, бордюров и ограждений, состоянию урн и скамеек, зеленых насаждений и газонов.