В районе улицы Окружной в Пензе 26 мая ограничат движение транспорта
Печать
Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Движение транспорта на дорогах, задействованных при проведении велопарада, будет ограничено в Пензе с 8.00 до 13.30 в предстоящее воскресенье, 26 мая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В частности, нельзя будет проехать по улице Окружной — на участке между улицами Энгельса и Карпинского. Общественного транспорта данное ограничение коснется только с 9.30.
Читайте также
В Пензе 26 мая состоится велопарад
Дорога-дублер улицы Окружной будет перекрыта от улицы Красноармейской до улицы Окружной.
На улицах Зеленодольской и Карпинского, а также на дороге в село Малая Валяевка движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Окружной до дублера.
Также будет временно запрещена стоянка автотранспортных средств с 7.00 до 13.30 на части улицы Зеленодольской, сообщает пресс-служба мэрии.