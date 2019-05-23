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В районе улицы Окружной в Пензе 26 мая ограничат движение транспорта

11:06 | 23.05.2019 | Общество

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Пенза, 23 мая 2019. PenzaNews. Движение транспорта на дорогах, задействованных при проведении велопарада, будет ограничено в Пензе с 8.00 до 13.30 в предстоящее воскресенье, 26 мая.

В районе улицы Окружной в Пензе 26 мая ограничат движение транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, нельзя будет проехать по улице Окружной — на участке между улицами Энгельса и Карпинского. Общественного транспорта данное ограничение коснется только с 9.30.

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Дорога-дублер улицы Окружной будет перекрыта от улицы Красноармейской до улицы Окружной.

На улицах Зеленодольской и Карпинского, а также на дороге в село Малая Валяевка движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Окружной до дублера.

Также будет временно запрещена стоянка автотранспортных средств с 7.00 до 13.30 на части улицы Зеленодольской, сообщает пресс-служба мэрии.

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