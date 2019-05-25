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В Рослесхозе обсудили лесоустройство в Пензенской области

09:57 | 25.05.2019 | Общество

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Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и глава регионального Минлесхоза Александр Москвин обсудили вопросы лесоустройства в ходе встречи с участием заместителя руководителя федерального агентства лесного хозяйства России Николая Кротова в Москве.

В Рослесхозе обсудили лесоустройство в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Центральной стала тема выделения денежных средств на проведение лесоустройства на территории Пензенской области.

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Ожидается, что проведение данных работ позволит скорректировать объемы лесопользования, уточнить качественные и количественные характеристики насаждений, увеличить освоение ежегодной расчетной лесосеки и объем доходов, поступающих в федеральный и областной бюджеты.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, в настоящее время более 70% лесного фонда Пензенской области имеет давность лесоустройства более 10 лет. Кроме того, нелесоустроенными остаются территории, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на площади 49,7 тыс. га.

Это не позволяет повысить эффективность использования лесов.

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