На участке около драмтеатра в Пензе уберут мусор и уложат газон Общество

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Собственник участка на улице Московской около пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в ближайшее время уберет строительный мусор и постелет газон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Состояние центра города, в том числе данной территории в субботу, 25 мая, оценили участники выездного совещания. Среди них были, в частности, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин.

Мэр отметил, что участок, долгое время скрытый от глаз прохожих ограждением, а теперь освобожденный от забора, необходимо привести в порядок.

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Арбитражный суд Пензенской области обязал индивидуального предпринимателя Вардана Мелконяна вернуть городу земельный участок в центре Пензы площадью 190 кв. метров, который был передан в аренду на период до апреля 2053 года по договору, заключенному с комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии 13 августа 2004 года.

Предприниматель не согласился с решением и обжаловал его в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре. 15 января 2019 года апелляционная инстанция постановила отменить решение пензенского суда и принять по делу новый судебный акт, в удовлетворении иска управления муниципального имущества отказать.

12 февраля УМИ Пензы подало кассационную жалобу.

3 апреля Арбитражный суд Поволжского округа пришел к выводу, что принятый судом в Самаре акт сделан без учета некоторых положений законов и нормативных актов, а также при неполном выяснении и иной оценке обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. Суд в Казани постановил отменить постановление и направить материалы на новое рассмотрение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

8 апреля Вардан Мелконян подал апелляционную жалобу с самарский суд, которая принята к производству. Заседание было назначено на 14 мая, но затем отложено до 6 июня.