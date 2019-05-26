Мэр Пензы потребовал обустроить нормальные съезды с улицы Чкалова Общество

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, оценивший ход реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на улице Чкалова утром в воскресенье, 26 мая, потребовал надлежащим образом обустроить съезды к жилым домам и другим зданиям.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно рассмотреть возможность занизить бортовой камень на съездах, чтобы не затруднять выезд с дворовых территорий», — сказал он, обращаясь к начальнику городского управления капитального строительства Игорю Умнову.

По данным мэрии, в настоящее время на улице Чкалова продолжаются фрезеровка дорожного полотна, демонтаж существующего покрытия тротуаров и установка бортового камня.

В перспективе на объекте предусмотрено увеличение количества парковочных мест.

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Заключен контракт на капремонт дороги на улице Чкалова в Пензе

Согласно данным портала госзакупок, 29 апреля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Автодорога» заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Чкалова — на участке от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева. Его цена составила 31 млн. 144 тыс. 30 рублей.

Соответствующий аукцион по определению подрядчика был признан несостоявшимся, так как на него поступила лишь одна заявка.

В рамках капремонта планируется увеличить ширину проезжей части, обустроить парковочное пространство, пешеходные связи, освещение и обеспечить отвод воды.

Дата завершения работ — 30 июля 2019 года.

Объект включен в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).