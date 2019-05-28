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На сайте сельсовета в Пензенском районе разместили документ с персональными данными

12:10 | 28.05.2019 | Общество

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Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Ведущий специалист администрации Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области оштрафован на 4 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

На сайте сельсовета в Пензенском районе разместили документ с персональными данными. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на сайте этого органа местного самоуправления в феврале 2019 года было опубликовано постановление о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. В нем указывались персональные данные членов семьи жителей района — фамилии, имена, отчества, данные о рождении, месте жительства и регистрации. Согласие заявителей на разглашение их персональных данных получено не было», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что главе администрации Засечного сельсовета Василию Мосягину было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено,

«Муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности. Персональные данные удалены из открытого доступа», — добавила она.

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