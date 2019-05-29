В Пензе первые переселенцы из ветхого жилья осмотрели квартиры в готовых домах Общество

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Первые 15 человек осмотрели квартиры в новостройках, куда им предлагается переехать в рамках реализации новой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы». Об этом сообщила начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда мэрии Мария Лошманова.

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По ее словам, участники программы ознакомились с квартирами на первом, девятом и десятом этажах в домах №16 и 17 на 3-м проезде Можайского, которые возвело АО «АК «Домостроитель».

«По предварительной информации, граждане согласны на переселение в данные жилые помещения, площади которых соответствуют площади расселяемой. При этом будут рассматриваться администрацией города и другие предложения застройщиков и проектных компаний, которые будут нам предлагать [квартиры], и уже впоследствии будут рассматриваться варианты», — сказала Мария Лошманова в ходе совещания в администрации Пензы в среду, 29 мая.

По словам начальника отдела, разница между фактической стоимостью 1 кв. метра и ценой в 35 тыс. рублей, установленной для города по программе, составляет в этих домах 7 тыс. рублей.

Она напомнила о планах оплатить из городского бюджета стоимость квадратных метров, составляющих разницу между площадью старого жилья и нового, если она не превышает 15 кв. метров. При этом Мария Лошманова пояснила, что все 15 человек согласны доплатить разницу, если разница превысит эту цифру.

«И других граждан можно так же приглашать рассматривать уже предложения конкретные», — сказала она.

Начальник отдела уточнила, что в первую очередь жилье предлагают собственникам квартир в трех домах — на улицах 9 Января, Леонова и Ударной.