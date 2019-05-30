Житель Заречного претендует на звание лучшего водителя автобуса в России Общество

Тюмень, 30 мая 2019. PenzaNews. Сотрудник муниципального предприятия «Автотранс» города Заречного Пензенской области Владимир Зайцев участвует во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который проходит в Тюмени.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день 70 представителей разных регионов соревновались на автобусах большой вместимости. Водители должны были не наехать на лежащие на участке дороги бруски, выполнить задания «Эстафета» и «Змейка», выйти на круг, выполнить заезд в бокс, проехать тоннельные ворота и приблизиться к остановке.

Во время следования по маршруту в салон ставили кружку с водой и после финиша смотрели, не расплескалась ли она.

В последний день участники будут сдавать экзамен по правилам дорожного движения. Каждому предстоит ответить на 20 вопросов.

Призовой фонд соревнований составляет 1 млн. рублей, сообщает управление общественных связей Заречного.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 августа 2018 года работник зареченского муниципального предприятия «Автотранс» Владимир Зайцев одержал победу в региональном конкурсе профмастерства в номинации «Лучший водитель автобуса».

В качестве вознаграждения он получил белый автомобиль «Datsun on-DO».