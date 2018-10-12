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В Пензе победители конкурса «Лучший по профессии» получили автомобили «Datsun»

16:59 | 12.10.2018 | Экономика

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Победители регионального конкурса «Лучший по профессии», проводившегося в Пензенской области в десяти номинациях, получили в качестве вознаграждения белые автомобили «Datsun on-DO».

В Пензе победители конкурса «Лучший по профессии» получили автомобили «Datsun»

Фото: Pnzreg.ru

За второе и третье места призеры награждены телевизорами и ноутбуками соответственно.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в областной филармонии в пятницу, 12 октября, лучшим участникам профессиональных состязаний были вручены дипломы.

В 2018 году победителями конкурса профмастерства стали водитель МП «Автотранс» Владимир Зайцев, монтажник АО «Радиозавод» Александр Пивкин, студентка кузнецкого многопрофильного колледжа Ксения Беляева, тракторист-машинист обособленного подразделения «Евлашевское» ООО «Пачелмское хозяйство» Сергей Захаров, глава личного подсобного хозяйства Геннадий Райков, главный технолог ООО «Кондитерская «Золотая классика» Иван Букарев, машинист укладчика асфальтобетона ООО «Автодорога» Сергей Павлов, плиточник ООО «Инженерно-строительная компания «Лидер» Александр Ежов, каменщик ООО «Строймонтаж» Александр Астаев и диспетчер региональной диспетчерской службы лесного хозяйства ГБУ «Лесопожарный центр» Алексей Лаштанкин.

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