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Председатель комиссии Общественной палаты РФ осмотрел дворы в Пензе

13:54 | 03.06.2019 | Общество

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор ознакомился с благоустройством двух дворов в Пензе в понедельник, 3 июня.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ осмотрел дворы в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Он посетил территории на Западной поляне — на улице Мира, 25, где двор отремонтирован по программе «Комфортная городская среда», и в жилом комплексе «Фаворит». Его сопровождали председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, его заместитель Дмитрий Семенов, начальник регионального управления ЖКХ Михаил Панюхин, мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин и председатель Общественной палаты региона Владимир Подобед.

Виктор Кувайцев рассказал Игорю Шпектору об организации работы по благоустройству дворов в Пензе, в том числе ее подготовительной части — сборе заявок от жителей, их отборе, обсуждении дизайн-проектов на местах и голосовании за общегородские территории.

Игорь Шпектор побеседовал с местными жителями и поделился с представителями областной и городской власти мнением по поводу механизма реализации программы.

Кроме того, мэр обратил внимание представителя Общественной палаты на большую нагрузку, которая ложится на бюджет города в связи с необходимостью компенсировать разницу между рыночной стоимостью жилья по программе переселения и для детей-сирот и нормативом Минстроя РФ.

Игорь Шпектор отметил, что для ее снижения Общественная палата РФ предусмотрела ряд мер.

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«Сейчас собираем данные по фактическому количеству аварийного жилья в регионах. Выйдем с предложением увеличить в два раза объем финансирования программы расселения ветхого жилья», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Игорь Шпектор проведет в Пензе выездное заседание комиссии, в ходе которого планируется обсудить реализацию на территории региона программы переселения граждан, нацпроектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные автомобильные дороги», программы капитального ремонта многоквартирных домов и ряд других актуальных вопросов сферы ЖКХ.

В планах также посещение строительной площади в Арбеково, где идет возведение школы, осмотр ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства в Пензе и Кузнецке, хода ремонта дорог по федеральной программе «БКАД», территории перспективного жилищного развития «Город «Спутник».

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