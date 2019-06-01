Виктор Кувайцев обозначил способы расселения аварийного жилья в Пензе Общество

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обозначил три варианта, с помощью которых можно переселить жильцов 223 помещений в рамках первого этапа соответствующей программы.

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«Во-первых, мы имеем порядка 70 свободных квартир в Заре. […] Второй путь — выкуп готовых квартир в новостройках. В этом случае мы рассматриваем предложения тех строительных компаний, которые готовы нам продать жилье по стоимости, соответствующей норме на один квадратный метр, установленной Минстроем РФ, либо близкой к этой сумме. Разницу с рыночной ценой предлагаемого застройщиком жилья будет компенсировать муниципалитет», — сказал мэр в ходе совещания в минувшую пятницу, 31 мая.

Он отметил, что в первую очередь, жилье в новостройках будет предложено собственникам помещений в наиболее аварийных строениях — домах на улицах улицам 9 Января, Леонова и Ударной.

Виктор Кувайцев пояснил, что основным вариантом решения вопроса остается строительство нового дома в Заводском районе, где площадь новых квартир будет больше, чем старых, и разница в стоимости также будет восполнена за счет бюджетных средств.

«Наряду с реализацией этой программы, мы параллельно будем предоставлять жилье детям-сиротам. Современные требования законодательства не позволяют нам переселять эту категорию граждан в отдельно построенное здание. Сегодня детям-сиротам мы можем предоставить не более 25% квартир от общей площади жилого дома», — добавил глава городской администрации.

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Говоря о пустующих помещениях в Заре, мэр принял решение о сохранении части квартир на улице Новоселов в домах №101 и №103 в резерве, чтобы организовать там маневренный фонд для тех граждан, которых нужно временно переселить на момент устранения недостатков в их квартирах.

Виктор Кувайцев отметил, что площадь временного жилья будет аналогичной, чтобы они могли перевезти туда мебель и необходимые вещи, в этом им поможет управляющая компания.

В свою очередь начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации города Мария Лошманова сообщила, что из 15 человек, которые осмотрели квартиры, подобранные по подходящей площади в доме №14 на 3-м проезде Можайского, дали свое предварительное согласие на переезд.

По ее словам, также предварительно распределены 54 жилых помещения в Заре в соответствии с параметрами расселяемого жилья.

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Затем начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов проинформировал участников совещания, что процедура торгов на изготовление проектно-сметной документации по новому дому в Заводском районе завершена, но окончательная сметная стоимость проекта станет известна после прохождения государственной экспертизы.

Завершая тему, глава администрации подчеркнул, что подводить итоги работы по переселению граждан необходимо еженедельно.

«До середины июня мы должны иметь четкое понимание по распределению помещений между участниками первого этапа программы, и определить сумму средств, которую нужно будет предусмотреть в бюджете для этих целей. Затем [предстоит] оповестить граждан, кто и куда будет переселен в рамках реализации первого этапа программы после выполнения ряда процедур, утвержденных законодательством», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.