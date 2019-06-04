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В Пензе намечено сохранить старинное здание на улице Володарского

12:23 | 04.06.2019 | Общество

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил привести в порядок здание №56 на улице Володарского в Пензе, из которого из-за неудовлетворительного состояния пришлось перевести филиал городской детской поликлиники №1.

В Пензе намечено сохранить старинное здание на улице Володарского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здание ветхое, но оно представляет собой архитектурную ценность. Поэтому в любом случае будем его восстанавливать», — сказал глава региона, осмотрев строение во вторник, 4 июня.

Он распорядился пригласить специалистов и собственников помещений с целью обсуждения дальнейшей судьбы объекта.

«Надо собрать строителей, проектировщиков, собственников этого здания, выслушать их мнения, а затем уже подумать, как использовать данное сооружение после реконструкции», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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