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На реконструкцию парка в Заречном направят 168 млн. рублей

14:42 | 04.06.2019 | Общество

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Заречный, 4 июня 2019. PenzaNews. 168 млн. рублей в общей сложности будет направлено на реконструкцию центрального парка культуры и отдыха «Заречье» в Заречном Пензенской области, начало которой запланировано на 2020 год. Об этом сообщил глава ЗАТО Олег Климанов.

На реконструкцию парка в Заречном направят 168 млн. рублей

Фото: Zarechny.zato.ru

По его словам, сумма сложится из 85 млн. рублей, выигранных по результатам всероссийского конкурса, средств по программам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комфортная городская среда», внебюджетного финансирования при строительстве кордодрома, стоянки на улице Конституции, фудкорта и ярмарочных павильонов, а также денег из муниципального бюджета на ремонт сопредельных территорий.

Олег Климанов добавил, что для конкурса разработана концепция, которая охватывает центральную часть парка, где расположен стадион и все, что вокруг него.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, в результате реконструкции будет полностью изменена планировка этой части парка. Часть сооружений, например, зал игровых автоматов, останется, но будет переформатирован. Появятся новые площадки — фудкорт, большая игровая зона для детей разного возраста, пункт проката спортивного инвентаря, воркаут-площадка, фонтан.

На основе существующей концепции будет разработан проект. Подрядчик будет определен до конца года.

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