Заречный получит 85 млн. рублей на создание комфортной городской среды Общество

Заречный, 1 июня 2019. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области получит грант в сумме 85 млн. рублей по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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Он вошел в число 16 победителей среди территорий с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек.

В ходе церемонии награждения победителей конкурса, которая состоялась 31 мая в Воронеже, заместитель председателя правительства России Виталий Мутко отметил, что масштабный проект по формированию комфортной среды затрагивает в целом большие города и населенные пункты.

«Безусловно, малые города и исторические поселения должны были тоже иметь собственную программу поддержки и развития. Мы исходили из того, что конкурс должен дать толчок к развитию самобытности городов, раскрытию их потенциала, поднять их значимость и качество жизни», — сказал вице-премьер.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в работе над проектами, и выразил уверенность, что все проекты-победители будут успешно реализованы.

В свою очередь замглавы Минстроя России Максим Егоров поблагодарил экспертов и членов рабочей группы и федеральной комиссии за кропотливую работу над отбором проектов.

«К рассмотрению каждой конкурсной заявки мы подходили очень ответственно, обсуждали все плюсы и минусы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, в 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъектов страны. 80 проектов-победителей из 46 регионов получат финансирование из федерального бюджета в размере от 40 до 85 млн. рублей.

Лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и были разработаны при активном участии жителей.

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Пензенская область получит 85 млн. рублей на создание комфортной среды

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года.

К участию в нем допускаются поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек.

Под проектом создания комфортной городской среды понимается комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования муниципальных образований различного функционального назначения — площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных.

В первом конкурсе в категории «Малые города» от Пензенской области принимали участие Кузнецк, Заречный, Каменка, Нижний Ломов, Никольск и Сердобск. В результате проект, заявленный Кузнецком, вошел в число лучших. На его реализацию было выделено 100 млн. рублей.

В 2019 году на получение гранта от Пензенской области претендовали четыре города —Заречный, Каменка, Нижний Ломов и Никольск.