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В Пензе Иван Белозерцев провел встречу с Игорем Шпектором

17:56 | 04.06.2019 | Общество

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с председателем комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, членом наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Игорем Шпектором, который в течение двух дней знакомился с проектами, реализованными на территории региона.

В Пензе Иван Белозерцев провел встречу с Игорем Шпектором

Фото: Pnzreg.ru

По словам Игоря Шпектора, состояние фасадов домов, дорог и в целом уровень благоустройства оставляют положительное впечатление. Особое внимание он обратил на оформление зеленой зоны на Западной поляне.

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«Станция обезжелезивания в Кузнецке прекрасная, я их сам проектировал в свое время. Современная станция, современная загрузка, вопросов нет. Я в шоке от «Города «Спутника». Нигде в России нет ничего подобного — очень красиво!», — сказал он.

Иван Белозерцев поблагодарил его за профессиональную оценку, отметив, что опыт работы мэром Воркуты позволяет Игорю Шпектору глубоко разбираться в разных вопросах.

«Увидели и положительное, и недостатки, подсказали должностным лицам в ходе посещения объектов пути решения проблемных вопросов. Это важно», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, стороны рассмотрели также вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, предоставления жилья детям-сиротам, работы региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, функционирования очистных сооружений и тепловых станций.

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