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Мэрия Кузнецка намерена расторгнуть концессионные соглашения с «УСП Компьюлинк»

14:15 | 11.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области намерена добиться расторжения концессионных соглашений с ООО «УСП Компьюлинк».

Мэрия Кузнецка намерена расторгнуть концессионные соглашения с «УСП Компьюлинк». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд региона.

По делу возбуждено производство. К участию в нем в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: субъект федерации в лице губернатора, управление ФАС России по Пензенской области и кузнецкое муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

Как отмечается в материалах дела, речь идет о расторжении двух концессионных соглашений в отношении системы коммунальной инфраструктуры — централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка. Оба были заключены 4 августа 2017 года.

Истец настаивает на том, чтобы документы прекратили свое действие без возмещения концессионеру затрат на создание объектов соглашений.

В предварительном судебном заседании представитель компании «УСП Компьюлинк» предъявил отзыв на иск, в котором говорится о том, что ответчик согласен на расторжение концессионных соглашений, но возражает против того, чтобы созданные объекты были переданы истцу безвозмездно.

Основное судебное разбирательство по делу назначено на 4 июня.

К этой дате мэрии Кузнецка надлежит уточнить исковые требования или представить их нормативное правовое обоснование, а третьим лицам — направить письменный мотивированный отзыв на иск.

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4 августа 2017 года были заключены концессионные соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры — централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка Пензенской области.

В качестве концедента выступили муниципальное образование в лице главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского и МУП «Водоканал» в лице директора Валерия Горина; в роли концессионера — ООО «УСП Компьюлинк», от имени которого документ подписал генеральный директор Юрий Чернышов; третьей стороной стал субъект РФ в лице губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Соглашения были заключены на условиях, утвержденных городским собранием представителей 29 июня 2017 года.

В марте 2018 года на строящейся станции обезжелезивания в Кузнецке произошел крупный пожар, сроки ввода объекта в эксплуатацию затянулись.

В январе 2019 года было объявлено о том, что компания «УСП Компьюлинк» завершила строительство станции обезжелезивания воды в рамках концессионного соглашения. По словам мэра Сергея Златогорского, это позволило значительно улучшить качество воды в городе.

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