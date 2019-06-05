Роспотребнадзор в Пензе возобновил консультации по вопросам летнего отдыха Общество

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Консультации по вопросам вопросам качества и безопасности детского отдыха, организованные ранее в рамках горячей линии с 20 мая по 3 июня, возобновлены в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области со среды, 5 июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, тематическое консультирование проводится в связи с началом летних каникул и оздоровительной кампании.

Специалисты готовы ответить на вопросы жителей по телефону: +7 (8412) 66-09-48 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45. Горячая линия будет работать до 19 июня.

Кроме того, круглосуточно без выходных можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2019 года около 48 тыс. пензенских детей отдохнут и поправят свое здоровье более чем в 400 лагерей всех видов. Более 20 тыс. из них отправились на первую смену.