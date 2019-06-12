В Пензе стартовали молодежные экологические рейды Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Активисты молодежного движения «Зеленая волна», которое действует с 2014 года под эгидой реготделения Русского географического общества, дали старт экологическим рейдам по городу Пензе и области.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Лариса Еремина

11 июня педагоги и учащиеся школы №58 Пензы провели рейд по улице Попова. На одной из спортивных площадок была обнаружена несанкционированная свалка, которая силами участников движения была сразу ликвидирована.

Вместе с тем с помощью мероприятия планировалось привлечь внимание общественности к экологическим проблемам региона, обратиться к педагогам, студентам и школьникам, чтобы они самостоятельно провели экологические рейды и представили в штаб движения отчеты, которые затем будут обнародованы и направлены в природоохранные ведомства для принятия по ним решений.

Активистами также подготовлено обращение, которое будет направлено в учебные учреждения Пензы и области, с предложением о создании ячеек движения «Зеленая волна», которое позиционирует себя как преемник природоохранных традиций организации «Зеленый патруль», действовавшей в советское время.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, в Пензенской области в 2019 году будет проведен целый ряд разноплановых мероприятий по охране окружающей среды при широком участии общественности, в том числе молодежи и школьников.