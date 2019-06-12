Техническим нормам соответствуют 17 пляжей Пензенской области — МЧС Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. 17 пляжей на территории Пензенской области приняты в эксплуатацию по техническим нормам по данным на 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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На них имеются оборудованные спасательные посты с весельной лодкой и первичными средствами спасения, обследовано дно, есть дежурный, буйками определена территория заплыва для взрослых и детей.

Три из них находятся в Пензе — на реке Вядь на базе отдыха «Светлая поляна», на затоне реки Старая Сура в районе улицы Антонова, на озере Верхний пруд около городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

Два расположены в Заречном — в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная».

Еще три пляжа надлежащим образом оборудованы в Сердобском районе — в детских лагерях «Солнечная поляна», «Чайка» и «Вдохновение».

В девяти районах принято в эксплуатацию по техническим нормам по одному месту купания: в Каменском — на базе отдыха «Белая гора», в Пензенском — на Русеевском пляже, в Белинском — на балке Нечайка в 3 км от деревни Сяськино, в Городищенском — на Юловском пруду, в Кузнецком — на пруду в селе Ахматовка, в Никольском — на водоеме в Сермане, в Колышлейском — в Сушевке, в Бековском — в районном центре на Хопре, в Пачелмском — в Новой Толковке на пруду Широкий овраг.

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Вместе с тем пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области распространила информацию о том, что пока санитарно-эпидемиологические заключения для использования объектов для рекреационных целей отсутствуют, а без них функционирование мест отдыха и купания недопустимо.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии с 13 мая по 4 июня проводили отбор проб воды водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По результатам лабораторных исследований все предлагаемые водоемы в Пензе, Городищенском, Лопатинском и Никольском районах не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

На протяжении всего купального сезона управление будет проводить лабораторно-инструментальный контроль качества воды, песка в зонах рекреаций, обследование санитарного состояния территории.