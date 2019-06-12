Фестиваль «Добрая Пенза» объединил более 30 НКО, сообществ и инициативных групп Общество

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Более 30 некоммерческих организаций, городских сообществ и инициативных групп приняли участие в VIII уличном фестивале «Добрая Пенза», который прошел в сквере имени В.Г. Белинского напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского в среду, 12 июня.

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Мероприятие, которое с 2012 года проводит фонд «Гражданский Союз», состоялось в рамках празднования Дня России и Дня города.

Участники получили возможность познакомить жителей со своей деятельностью, привлечь новых активистов, а также собрать средства на реализуемые проекты.

Чтобы заинтересовать посетителей, были организованы многочисленные развлечения. Так, гости могли пострелять из лука, пообщаться с подопечными фонда «Рука помощи бездомным животным», почувствовать себя художником на занятиях экспериментального творческого объединения «Твоя сказка».

Значительную часть волонтеров на фестивале составили представители проекта «Дети войны». Пожилые активисты принесли на праздник пирожки и плов, которые были быстро раскуплены. Представительницы фонда милосердия и здоровья обучали желающих основам скандинавской ходьбы, показывали, как оказывать первую помощь, и объясняли правила дворовых игр, оказавшихся незаслуженно забытыми.

Также вниманию собравшихся были предложены мастер-класс по зумбе, показательные выступления от движения «ВелоПенза», уроки вышивки на стенде проекта «Мобильный музей народного костюма», состязания по игре в шашки от региональной организации инвалидов «Светлый путь». Кроме того, впервые в мероприятии участвовали инициативная группа по восточной игре го и фестивальный центр «Мечты Ассоль».

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На стенде фонда «Гражданский Союз» любой желающий мог сделать пожертвование, приняв участие в благотворительной лотерее. На память он получал случайным образом выбранный сувенир. Всего их насчитывалось примерно 400. В их числе были книги, вазы и другие экспонаты, переданные организаторам представителями власти, бизнеса и неравнодушными жителями.

Вырученные от лотереи средства будут направлены на финансирование одного из двух проектов — фестиваля «ВелоПенза» или мобильного музея народного костюма. На какой именно, выбирал каждый участник, внося символический взнос за участие в благотворительной акции. По предварительным данным, таким образом удалось выручить около 20 тыс. рублей.

Общая сумма средств, собранных НКО и городскими сообществами на фестивале, будет подсчитана в течение недели.