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Шарипков назвал личным позором Белозерцева включение «Гражданского Союза» в реестр НКО-иноагентов

18:35 | 18.05.2019 | Общество

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Пенза, 18 мая 2019. PenzaNews. Исполнительный директор пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков назвал включение организации в реестр НКО-иноагентов личным позором губернатора Ивана Белозерцева.

Шарипков назвал личным позором Белозерцева включение «Гражданского Союза» в реестр НКО-иноагентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Включение нашего фонда в реестр иностранных агентов я расцениваю как личный позор губернатора Белозерцева», — заявил общественник в комментарии газете «Улица Московская».

«Мы в течение 17 лет привлекали средства в экономику региона — от 3 до 20 млн. рублей ежегодно. Они шли именно на социальные программы и в те сферы, куда вообще никакие инвестиции не идут. Мы помогали школам, больницам, картинной галерее, библиотекам и, разумеется, другим НКО, поддерживали гражданскую инициативу. С 2011 года мы ни копейки не получали из бюджета Пензенской области. Мы только вкладывали. И теперь за это все «Гражданский Союз» стал первым в России южноафриканским агентом», — сказал Олег Шарипков.

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Фонд «Гражданский Союз» образован 27 февраля 2002 года и зарегистрирован в соответствии с законодательством РФ.

Его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на территории Пензенской области.

В настоящее время в фонде действует 9 программ, в их числе — «Родник надежды», «Дети войны», «Добрая Пенза», «Техника на благо» и другие.

15 мая 2019 года Минюст России по итогам внеплановой проверки, которая была проведена по заявлению частного лица, включил фонд «Гражданский Союз» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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