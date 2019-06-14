EN
17:50:26 Пятница, 14 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы предложил жильцам дома на улице Стрельбищенской попытаться получить грант

09:15 | 14.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил жильцам дома №18Б на улице Стрельбищенской, заинтересованным в благоустройстве детской площадки, наряду с мерами, необходимыми для включения этого вопроса в план мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам гордумы, попытаться выиграть грант.

Мэр Пензы предложил жильцам дома на улице Стрельбищенской попытаться получить грант. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вы можете принять участие в конкурсе грантовой поддержки социально значимых инициатив. У нас сформировалась хорошая практика в этом направлении», — пояснил он в ходе приема граждан, состоявшегося в минувший четверг, 13 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди первоочередных шагов, которые должны предпринять жильцы — проведение собрания собственников помещений, определение места установки элементов и согласования вопроса об их дальнейшем приеме в безвозмездное пользование для ремонта и обслуживания.

Загрузка...
Читайте также
Мастера из России, Белоруссии и Казахстана приехали на пензенский фестиваль «Канитель» В Пензе 21 июня ограничат продажу алкоголя
МТС на треть увеличила в Пензе зону покрытия сети 4G Виктор Кувайцев рассчитывает, что уровень культуры жителей Пензы со временем вырастет
В Пензе мужчину будут судить за смерть сожительницы Глава Пензы подарил карты округов депутатам, которые вновь будут баллотироваться в гордуму
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама