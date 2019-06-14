Мэр Пензы предложил жильцам дома на улице Стрельбищенской попытаться получить грант Общество

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил жильцам дома №18Б на улице Стрельбищенской, заинтересованным в благоустройстве детской площадки, наряду с мерами, необходимыми для включения этого вопроса в план мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам гордумы, попытаться выиграть грант.

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«Вы можете принять участие в конкурсе грантовой поддержки социально значимых инициатив. У нас сформировалась хорошая практика в этом направлении», — пояснил он в ходе приема граждан, состоявшегося в минувший четверг, 13 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди первоочередных шагов, которые должны предпринять жильцы — проведение собрания собственников помещений, определение места установки элементов и согласования вопроса об их дальнейшем приеме в безвозмездное пользование для ремонта и обслуживания.