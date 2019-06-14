Под Пензой разгорелся межнациональный конфликт, улаживать который приехал губернатор Общество

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вечером 14 июня посетил народный сход в селе Чемодановка, где разгорелся межнациональный конфликт.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава региона прибыл в населенный пункт в то время, когда успокоить местных жителей пытался заместитель руководителя УМВД России по Пензенской области – начальник полиции Вадим Ковтун.

По словам полковника полиции, правоохранительные органы проинформированы о том, что после состоявшейся накануне драки в поддержку одной из сторон конфликта намерены выдвинуться представители других регионов, в частности, Самарской и Саратовской областей, в связи с чем ведется массовая проверка машин на дорогах.

Читайте также

Стали известны новые подробности конфликта в Чемодановке

Он заверил, что стражи порядка приложат все усилия для обеспечения безопасности жителей.

В какой-то момент люди из толпы закричали, что приехал губернатор Иван Белозерцев. В числе тех, кто сопровождал главу региона, был заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики.

По наблюдению участников схода, губернатор выглядел несколько растерянным. Выдержав длинную паузу, он обратился к присутствующим.

«Трагедия произошла большая. Никто не ожидал, что такое может случиться», — сказал Иван Белозерцев, напомнив, что в результате произошедших 13 июня в Чемодановке событий погиб человек, который, по предварительным данным, не участвовал в потасовке.

Он добавил, что возбуждены уголовные дела и «от ответственности никто не уйдет».

Читайте также

Умер один из пострадавших в ходе конфликта в Чемодановке — СКР

Выступление губернатора постоянно прерывалось. Так, после слов Ивана Белозерцева от том, что в связи со сложившейся ситуацией будет создана рабочая группа, которую он возглавит, раздался гул возмущения и жители стали скандировать требование о выселении из Чемодановки представителей одной из национальностей.

На это Иван Белозерцев отреагировал словами: «Я понимаю вашу боль», призвав при этом не идти на поводу у эмоций.

«По проблемам, которые есть, по взаимоотношениям, мы тоже будем работать вместе с вами под моим руководством, начиная с завтрашнего дня. [...] Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, [...] чтобы никто не погиб, чтобы не было конфликта», — пояснил глава региона.

Также он сообщил о своем намерении встретиться со второй стороной конфликта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» очевидцы, участники схода в Чемодановке, выдвинувшие властям требование об урегулировании истинных причин конфликта в селе, перекрыли федеральную трассу М5 «Урал», которая проходит через населенный пункт.