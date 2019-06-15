Владимир Подобед удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Общество

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Владимир Подобед, который с 2006 года возглавляет торгово-промышленную палату Пензенской области, а с 2014-го также руководит работой общественной палаты региона, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Как отмечается в тексте документа, госнаграда будет вручена Владимиру Подобеду за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Осенью 2018 года глава ТПП и общественной палаты региона был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Ранее — в преддверии выборов главы государства — Владимир Подобед стал одним из 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.