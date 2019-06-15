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Владимир Подобед удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

10:22 | 15.06.2019 | Общество

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Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Владимир Подобед, который с 2006 года возглавляет торгово-промышленную палату Пензенской области, а с 2014-го также руководит работой общественной палаты региона, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Подобед удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в тексте документа, госнаграда будет вручена Владимиру Подобеду за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Осенью 2018 года глава ТПП и общественной палаты региона был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Ранее — в преддверии выборов главы государства — Владимир Подобед стал одним из 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

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